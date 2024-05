Španjolski novinar: Kad bih se kladio hoće li Modrić otići iz Reala…

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Još uvijek se ne zna hoće li Luka Modrić biti dio momčadi Real Madrida i iduće sezone.

Modrić je u Real stigao 2012., a trenutni ugovor s Kraljevima vrijedi mu do kraja lipnja. S Realom može doći još do jednog trofeja ove sezone. Na Wembleyju 1. lipnja Real igra protiv Borussije Dortmund za trofej Lige prvaka.

Španjolci pišu kako su Kroos i Modrić na odlasku sa Santiago Bernabeua.

“Situacija poprima obrise loše vijesti za Realove navijače. Kako trenutačno stoje stvari, Toni Kroos i Luka Modrić bliži su odlasku iz Reala nego ostanku u njemu”, istaknuo je Antonio Romero, novinar Cadene SER i Asa.

“Što se Luke Modrića tiče, Hrvat i predsjednik kluba Florentino Perez održat će sastanak licem u lice prije Wembleyja. Prije no što dođe do tog sastanka treba naglasiti jednu stvar. Luka Modrić je u ovom trenutku na izlasku. To se može promijeniti. Predsjednik voli Modrića kao igrača i pozdravio bi njegov ostanak, ali postoje vanjski faktori koji na to utječu”, rekao je Romero i nastavio:

“Recimo to ovako. Ako bih se ja morao kladiti i uložiti dio svog novca na to hoće li Luka Modrić i Toni Kroos i sljedeće godine biti u Realu, moj bi odgovor bio negativan.”