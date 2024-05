Španjolci se raspisali: Olmo je 4 u 1, Barcelona kreće po njega!

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

U Barceloni nakon neuspješne sezone razmišljaju o pojačanjima za iduću sezonu, a čini se kako je pala odluka tko su glavne mete.

Mundo Deportivo piše da u Barceloni misle kako bi se dvojica igrača savršeno uklopila i koja startaju s bitnom prednošću u odnosu na ostale jer imaju fiksnu cijenu. Riječ je o dvojici španjolskih reprezentativaca: Daniju Olmu, koji danas puni 26 godina, i Nicu Williamsu (21).

Navedeni španjolski list tvrdi da Olmo ima zagrižene fanove u vodstvu Barcelone, počevši od sportskog direktora Deca pa do trenera Xavija. Među njima postoji konsenzus i smatraju ga igračem u idealnim godinama za iskorak u veliku momčad.

Iako je veći dio karijeri proveo na poziciji lijevog krila, Olmo je iskoristiv na obje krilne pozicije, u veznom redu, pa čak i kao napadač.

“Borben je, jakog je karaktera, ima dobar udarac i postiže puno golova, a sve to dokazao je i u španjolskoj reprezentaciji. On je 4 u 1, a to je važan faktor koji su u Barceloni uzeli u obzir”, piše Mundo Deportivo.

U Dinamu isto već trljaju ruke. Olmova je cijena 60 milijuna eura, a Dinamo ima pravo na postotak od transfera, odnosno 20 posto od razlike koja ostane kada se od 60 milijuna odbije već plaćenih 29. Dakle, 20 posto od 31 je 6,2. Toliko milijuna eura trebalo bi još kapnuti u blagajnu Dinama.

Katalonci smatraju da su u prednosti pred svima jer Olmo navodno želi prijeći u Barcelonu.