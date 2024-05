Španjolci: Modrić je prešao granicu Reala, on je jedinstven slučaj

Podijeli :

xDavidxLeahx via Guliver

Luka Modrić i njegovo produljenje ugovora s Real Madridom i dalje je tema španjolskih medija.

Modrić će produžiti ugovor s Realom na još godinu dana, a španjolski El Confidencial tvrdi da je time prekršio politiku madridskog kluba.

“Politika produživanja ugovora iz godine u godinu kod igrača koji pređu 30. godinu života ima granicu koju je Luka prošao. Hrvat je blizu četrdesete, u rujnu puni 39 godina, i završava još jednu sezonu bez alarmantnih znakova pada koji bi ga natjerali da odustane od igranja za Madrid”, piše španjolski list.

“Osmislio je formulu prema kojoj je isplativ klubu u sportskom, financijskom i ljudskom smislu. On želi ostati u klubu jer smatra da je koristan u minutama koje provede na terenu, prihvatio je ulogu igrača s klupe i ne troši se psihički ni fizički. Real želi produžiti s njim jer je Hrvat financijski isplativ, jer to ima smisla na sportskom planu i jer nije sklon ozljedama. Također, on je učitelj od kojeg mlađi igrači usvajaju znanje”, dodaju.

Dodatno objašnjavaju i zašto je produljenje ugovora Modrića s Realom moguće,

“Ono što Modrić predlaže je smanjenje plaće i spremnost da pomogne treneru u vođenju ekipe na terenu. Ono što dobiva je nada da će nastaviti igrati za Real, što mu je prioritet na sportskom i obiteljskom planu.”

“Modrić je jedinstven slučaj. On zavrjeđuje minutažu i poštovanje zbog svojih kvaliteta, borbenosti i prijateljstva. Ne zbog toga što namjerava živjeti od onog što je napravio i ne zbog toga što moli za još jednu godinu ugovora. To je jasno naglašeno u razgovorima s čelnicima kluba. On će nastaviti ako se njegove zasluge budu cijenile i ako klub od toga ima koristi”, nastavlja se u tekstu i naglašava da je napravio korak prema tome prijedlogom da mu se smanji plaća kako ne bi opterećivao budžet kluba.

“Korak koji je napravio lomi kalupe nogometnog biznisa. On govori klubu da je zainteresiran za ostanak s neviđenom sportskom i financijskom ponudom. Svjesno preuzima sporednu ulogu kako ne bi usporio napredak mladih i pristaje na manje novca. Ta dva faktora svidjela su se treneru Carlu Ancelottiju i predsjedniku kluba Florentinu Perezu“, ističe se i zaključuje:

“Šteti mu i mogući dolazak Kyliana Mbappea. To za njega znači veću konkurenciju i manje minuta. Postoji rizik da će sljedeće sezone igrati još manje i biti više na klupi. Hrvat je to prihvatio i to je prijelomna stvar. Njemu ni novac ni minute nisu problem. Ono što nije upitno, s obzirom na to što daje u posljednjih pola sata, kad ulazi u igru, njegov je utjecaj u stvaranju razlike.”