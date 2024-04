Realovac otkrio koji mu je nadimak u svlačionici: ‘Iznenadim se kad me Modrić tako zove’

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Otkako je stigao u Real Madrid, turskog veznjaka Ardu Gulera španjolski mediji vide kao nasljednika Luke Modrića.

Guler je u Real došao prošle godine za 20 milijuna eura iz Fenerbahčea, a nije odigrao puno utakmica za Kraljeve zbog ozljeda koje su ga mučile. U 33. kolu španjolskog prvenstva Guler je bio strijelac za pobjedu Reala 1:0 protiv Real Sociedada.

Guler je gostovao u emisiji KAFA Sportsa, u kojoj je otkrio da ga suigrači u Realovoj svlačionici zovu “Abi”, što na turskom znači brat.

“Svi me zovu Abi, a ne znaju što to znači. Iznenadim se kada me Modrić tako zove”, poručio je Guler.

Za Real je odradio osam utakmica i dvaput bio strijelac. Potpisao je ugovor do 2029. godine, a prema Transfermarkt vrijednost mu je 12 milijuna eura.