Real lagano do pobjede u Granadi, Modriću osma asistencija sezone

xBaguxBlancox via Guliver

Real Madrid je slavio 0:4 na gostovanju kod Granade u dvoboju 35. kola španjolske La Lige. Real je već osigurao naslov prvaka, a upisao je i novu uvjerljivu pobjedu.

Strijelci za Real su bili Fran Garcia u 38. minuti, Arda Guler u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a dvostruki strijelac je bio Brahim Diaz u 49. i 59. minuti. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je startao utakmicu za Real, a u 59. minuti je upisao asistenciju za četvrti pogodak Reala.

Nakon duge akcije pune kratkih dodavanja, u kojoj je Modrić više puta sudjelovao, lopta je do Modrića stigla na ulazu u kazneni prostor. On je poveo loptu do peterca i onda povratnim dodavanjem pronašao Diaza, koji nakon okreta pogađa za 0:4. Modriću je ovo bila osma asistencija sezone u 43. nastupu za Real u svim natjecanjima.