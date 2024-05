Modrić vodio Real kao kapetan, Kraljevi prosuli vodstvo od 4:1

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Čak osam pogodaka postignuto je u ogledu pretposljednjeg 37. kola španjolske La Lige između nogometaša Villarreala i madridskog Reala, ali pobjednika nije bilo nakon konačnih 4:4.

Činilo se kako prvak Real lakoćom ide prema novoj pobjedi jer je vodio čak 4:1 na poluvremenu. Dva pogotka za Madriđane je postigao Guler, u 14. minuti i sudačkoj nadoknadi prvog dijela te Joselu u 30. i Lucas Vazquez u 40. minuti.

Za domaćina je jedini strijelac bio Sorloth u 39. minuti, a upravo je kršni Norvežanin u uvodnih jedanaest minuta drugog poluvremena doslovno torpedirao uglednog suparnika. Od početka drugog dijela, do 56. minute, Sorloth je još tri puta pogađao Realovu mrežu i doveo svoju momčad do konačnih 4:4. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je bio kapetan u udarnoj momčadi Reala te je igrao sve do 82. minute.

Barcelona je pobjedom 3:0 na domaćem terenu protiv Rayo Vallecana osigurala drugo mjesto na kraju sezone. Prvi pogodak na ogledu je dao Lewandowski već u trećoj minuti, a utakmica je riješena kada je Pedri dao dva brza pogotka, u 72. i 75. minuti.

Trećeplasirana Girona je bila uvjerljiva kod Valencije gdje je pobijedila 3-1. Strijelci su bili Savinho i Dovbik uz autogol Gasiorowskog, dok je četvrti Atletico na domaćem terenu poražen od Osasune čak 1:4. Dva gola za sastav iz Pamplone je dao Raul Garcia, dok su po jedan dodali Oroz i Torro. Za Osasunu je zaigrao i hrvatski reprezentativac Ante Budimir, u igru je ušao u 84. minuti.

U direktnoj borbi za šesto mjesto Real Sociedad je u gostima svladao Betis 2:0. U prvom poluvremenu su domaću mrežu pogađali Brais Mendez i Mikel Merino.

Nakon ovog kola su poznati i svi putnici u Segundu, odnosno, drugu ligu. Almeriji i Granadi se pridružio Cadiz koji je u ovom kolu odigrao nedovoljnih 0-0 na domaćem terenu protiv Las Palmasa. Bod spasa uhvatila je Mallorca koje je odahnula nakon domaćih 2-2 protiv Almerije. Veliki pogodak za bod Mallorce postigao je Darder u 83. minuti.