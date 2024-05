Legenda Reala: ‘Modrić je klupski heroj. Produžit će ugovor i sjediti na klupi’

Podijeli :

REUTERS/Juan Medina via Guliver Image

Jorge Valdano, koji je bio igrač, trener i direktor Real Madrida, rekao je u četvrtak da će Luka Modrić produžiti ugovor pa vjerojatno iduće sezone igrati 20-ak minuta po utakmici.

“Modrić će nastaviti igrati u Real Madridu”, izjavio je 68-godišnji Argentinac za radijsku postaju Cadena SER. Valdano nije zaposlenik Real Madrida nego komentira utakmice sa Santiago Bernabea za španjolske medije.

Modriću, 38-godišnjem kapetanu hrvatske reprezentacije, ugovor istječe za mjesec dana.

“Preplave me emocije svaki put kada ga vidim kako igra. Imam osjećaj da bi on, kada bi maknuli 80.000 gledatelja sa stadiona, nastavio jednako jako trčati. Ta razina profesionalnosti je dio njegove osobnosti”, rekao je Valdano.

Smatra da je uprava Real Madrida svjesna toga pa će zadržati hrvatskog veznjaka unatoč aktualnom pomlađivanju momčadi.

“Modrić je jako predan nogometu, Real Madridu…Za kulturu kluba je važno imati takvog tipa pa makar igrao samo 20 minuta po utakmici“, izjavio je.

Valdano je od 1984. do 1987. bio napadač Real Madrida, pa od 1994. do 1996. njegov trener. U razdoblju od 2000. do 2011. obnašao je dužnosti sportskog i generalnog direktora.

“Publiku se ne može prevariti. Ona zna da je u Modriću nešto autentično, pa svaki put kada na terenu iskaže napor, izbori korner ili osvoji loptu, nagradi ga pljeskom kao da je heroj. Što on zapravo i jest za klub“, rekao je.

Valdano razumije da Modrić i dalje želi igrati za španjolskog prvaka, za razliku od 34-godišnjeg veznjaka Tonija Kroosa koji će prekinuti igračku karijeru ovog ljeta.

“Kroos mi je prije četiri godine rekao da će prestati igrati kada bude na vrhuncu. To je sada i napravio“, rekao je. “On, očigledno, ne želi ostati kako bi iduće sezone ulazio 20-ak minuta po utakmici“, dodao je Valdano. Kroos i Modrić su ovaj tjedan rekli da oni različito gledaju na to kako završiti igračku karijeru.

Valdano, osvajač Svjetskog prvenstva s Argentinom iz 1986. godine, kaže da razumije obojicu. Skloniji je, međutim, Modrićevoj odluci.

“Johan Cruyff je završio (u jednom trenutku nakon Barcelone) u Levanteu, a Diego Maradona je igrao neke minute u raznim ekipama. Ali nisu zato prestali biti Cruyff i Maradona“, rekao je Valdano. “U sjećanju ljudi uvijek ostaje ona vrhunska verzija”.

Real Madrid će u subotu protiv Borussije Dortmund igrati u finalu Lige prvaka, što će mu biti šesto finale tog natjecanja u zadnjih deset godina.

Valdano kaže da će ovog ljeta doći napadač Kylian Mbappe iz PSG-a, pa je ovo najbolji Real Madrid ikada s kojim se može mjeriti samo generacija od 1955. do 1965. Ona je pet puta zaredom bila prvak Europe i još dva puta igrala u finalu.

Uvjeren je da će iduće sezone, pod vodstvom trenera Carla Ancelottija, u formaciji 4-3-3 u napadu igrati Mbappe, Vinicius Junior i Rodrygo.

“U vezni red će biti pomaknut Jude Bellingham u paru s Federicom Valverdeom, a između njih će ondje stajati Eduardo Camavinga ili Aurelien Tchouameni”, smatra Valdano.

Modrić bi prema njegovoj procjeni tražio priliku s klupe za pričuve.