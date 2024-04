Guler: Zašto sam odabrao Real? Obećali su mi da ću biti Modrićev nasljednik

Podijeli :

REUTERS/Vincent West via Guliver Image

Arda Guler prošle godine je Istanbul zamijenio Madridom.

Kraljevi su ga doveli za 20 milijuna eura, ali mladog turskog nogometaša dosad su mučile ozljede. Ipak, čini se da sve dolazi na svoje, Guler je prošlo kolo La Lige donio pobjedu Real Madridu koji je gostovao kod Sociedada.

Gulera se često naziva Modrićevim nasljednikom, koji s druge strane još ne zna kakav mu je status na Bernabeuu s obzirom da će mu uskoro isteći ugovor. Modrić i Guler imaju dobar odnos, ali i sa ostalim suigračima, što je mladi Turčin istaknuo u emisiji KAFA Sportsa, u kojoj je otkrio da ga suigrači u Realovoj svlačionici zovu Abi, što na turskom znači brat.

“Svi me zovu Abi, a ne znaju što to znači. Iznenadim se kada me Modrić tako zove”, poručio je Guler. Osvrnuo se i na sam dolazak u Real.

“Zašto sam odabrao Real? Obećali su mi da ću biti Modrićev nasljednik. Ponudili su mi dugoročni projekt i uvjerili me. Modrića ne mogu zvati Luka, niti Kroosa ne mogu zvati Toni. Stariji su od mene, nije me obitelj tako učila. Osjećam se kao da ih ne poštujem. Zovem ih braćom pa su i oni mene tako počeli”, rekao je Guler.