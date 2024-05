Camavinga: Zbog Modrića sad i ja želim šest titula Lige prvaka

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver

U intervjuu za španjolske medije uoči finala Lige prvaka, veznjak Reala otkrio je kako ga je primjer Luke Modrića učinio još ambicioznijim.

Real Madrid i Borussia Dortmund u subotu od 21 sat na stadionu Wembley u Londonu igraju finale Lige prvaka. Luka Modrić može doći do šeste titule europskog prvaka, čime bi se izjednačio s Pacom Gentom, španjolskim ofenzivcem.

“Kada smo zadnji put osvojili Ligu prvaka, rekao sam da je želim osvojiti pet puta, ali ako pobijedimo u subotu Modrić i Kroos će ih imati šest. Tako da ću i ja onda željeti šest naslova”, rekao je Eduardo Camavinga za španjolske medije.

O mogućem šestom trofeju u intervjuu za TNT Sports govorio je i Modrić.

“Nevjerojatan je osjećaj ponovno biti ovdje, šesti put za nekolicinu igrača. Mogućnost osvajanja šeste europske titule je nevjerojatna. Čini se normalnim, ali ovo je sve samo ne normalno”, rekao je Modrić.

Na pitanje koja je tajna da i dalje igra na tako visokoj razini, Modrić je odgovorio:

“U mojem slučaju je to ljubav prema igri. Uživam u svakom danu i treningu. Svakodnevno naporno radim te se fizički i psihički jako dobro. Predan sam nogometu iz dana u dan i to me održalo na ovoj razini. Vjerujem da i dalje mogu igrati ovako.”