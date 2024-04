Budimir mogao Osasunu spasiti poraza u 98., tragično je promašio penal

Podijeli :

Inigo Alzugaray Cordon Press via Guliver

U susretu 31. kola španjolskog nogometnog prvenstva Valencia je na gostovanju pobijedila Osasunu 1:0, nakon što je hrvatski napadač Ante Budimir promašio kazneni udarac u osmoj minuti sudačke nadoknade.

Gosti su poveli u 18. minuti golom Andre Almeide. Bila je to lijepa akcija “Šišmiša”. Diego Lopez je uposlio Almeidu koji je ušao u kazneni prostor s desne strane i sjajnim udarcem pogodio za 1:0.

Domaćin je mogao izjednačiti u 40. minuti, pucao je Moi Gomez s ruba šesnaesterca, ali je lopta pogodila obrambenog igrača i odbila se u lijevu stativu.

Najbolju priliku za izjednačenje Osasuna je imala u sudačkoj nadoknadi utakmice nakon što je hrvatski reprezentativac Ante Budimir izborio kazneni udarac. Ruben Pena je ubacio s desne strane do Budimira kojeg je po nogama udario Hugo Guillamon. Sudac Jose Munuera prvotno nije pokazao na bijelu točku, ali je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku.

Kazneni udarac je izveo Budimir, no to je učinio tragično loše. Zaletio se, pa zastao, te nespretno zahvatio loptu koja je jedva došla do Giorgija Mamardašvilija koji ju je samo pokupio.

Da je Budimir zatresao suparničku mrežu, bio bi to njegov 17. gol ove sezone u Primeri, koliko je postigao i vodeći strijelac lige Ukrajinac Artem Dovbik koji igra za Gironu.

Valencia je ovom pobjedom napredovala za jednu poziciju i sada je sedma sa 47 bodova, dok je Osasuna ostala na 11. poziciji sa 39 bodova.

Na vrhu je Real Madrid sa 78 bodova ispred Barcelna sa 70 i Girone sa 65 bodova.