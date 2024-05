Ancelotti otkrio što bi Modrić mogao raditi nakon igračke karijere: ‘Ako to želi…’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti pojavio se pred novinarima kako bi najavio susret s Alavesom koji je na rasporedu u utorak od 21.30 sati u Madridu.

“Cilj je na tu utakmicu doći s kompletnom momčadi u punoj snazi. Igrači koji su se nedavno vratili, kao Courtois i Militao, trebaju minute i u tim utakmicama će ih dobiti”, najavio je Ancelotti.

Najviše su ga iznenadili igrači koje nije toliko poznavao, to su: Fran Garcia, Joselu i Brahim Diaz.

“Najviše me generalno iznenadila momčad koja je imala fantastičnu izvedbu.”

Odgovorio je i na pitanje koji bi igrači Reala mogli postati treneri u budućnosti.

“U nekim igračima postoji kvaliteta da budu treneri zbog znanja i iskustva kojeg imaju. Možeš biti trener, ali moraš to željeti. S obzirom na poteškoće koje trener ima u ovom specifičnom trenutku u nogometu, puno je igrača koji to ne žele jer je previše pritiska i odgovornosti. Carvajal, Nacho, Ceballos, Kroos, Modrić… Svi bi oni mogli raditi trenerski posao ako to žele”, rekao je Ancelotti.