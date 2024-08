Ancelotti o Mbappeu: ‘Zabijat će on golove kao centarfor’

Podijeli :

AP Photo/Andrea Comas via Guliver

Real Madrid ostvario je prvu pobjedu u La Ligi ove sezone. Valladolid je poražen u Madridu (0:3), a trener kraljevskog kluba Carlo Ancelotti progovorio je o najvećem ovosezonskom pojačanju Kylianu Mbappeu.

Real je zabio tri gola, no niti jedan nije bio djelo Kyliana Mbappea. To samo pojačava dojam da mu nije prikladno biti u središtu napada. No Ancelotti se s time ne slaže.

“On je spektakularan napadač, vrlo brz i dobro se kreće bez lopte. Imao je tri, četiri prilike, zabijat će golove na toj poziciji, kao i uvijek. Mislim da ne bi trebao igrati lijevo, zabijat će golove kao centarfor”, rekao je Ancelotti.

Šansu su iskoristili rezervisti Brahim Diaz i Endrick.

“Ne osjećam pritisak. Sretan sam što su tako dobro iskoristili minutažu. Odabrati sastav je komplicirana stvar, ali po ovoj vrućini igrači se brže umaraju i dobro je što imam dovoljno resursa.”

Pohvalno je govorio o Valverdeu, strijelcu prvog pogotka.

“I dalje napreduje, preuzima sve veću odgovornost. Praktički je nezamjenjiv i sretan sam što ga imam. Kroos ga je izabrao kao idealnog nasljednika.”