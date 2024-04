Ancelotti: Luka da prihvati ulogu igrača s klupe? Nikada

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

U nedjelju od 21 sat Real Madrid i Barcelona igraju El Clasico.

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti najavio je derbi. Španjolski mediji pišu da bi Luka Modrić mogao ostati još jednu sezonu u Realu makar ulazio s klupe u velikim utakmicama. Ancelotti je komentirao tu mogućnost.

“Da bi Luka Modrić prihvatio ulogu igrača s klupe? Poznajem ga i Luka nikada neće prihvatiti biti čovjek iz drugog plana. On nikada ne prestaje trenirati, boriti se… On uvijek zrači istim uzbuđenjem, borbenim duhom i željom za igrom. On nikada ne bi prihvatio biti rezerva i pomiriti se s tim!”

Modriću, dokapetanu Real Madrida, za dva mjeseca istječe ugovor.

Vodeći Real Madrid u nedjelju u 21 sat dočekuje na svom Santiago Bernabeu drugoplasiranu Barcelonu.

“Ova utakmica nam je velika prilika da se približimo osvajanju prvenstva”, napomenuo je Ancelotti.

Real Madrid ima 78 bodova, a Barcelona 70, sedam kola prije kraja prvenstva.

“No svjesni smo teškoće s kojom ćemo se susresti sutra jer je Barcelona još itekako živa”, rekao je trener ‘Kraljevskog kluba’.

Modrić je u subotu normalno trenirao sa suigračima u klupskom centru u sjevernom predgrađu Madrida. Dosad je nastupio u 525 utakmica, a upravo protiv Barcelone je u ljeto 2012. upisao svoj prvi nastup za Real.

Kapetan hrvatske reprezentacije u srijedu nije bio precizan tijekom raspucavanja jedanaesteraca protiv Manchester Citija, ali je ipak s momčadi izborio ulazak u polufinale Lige prvaka. Barcelona se, pak, u utorak oprostila od tog natjecanja domaćim porazom 1:4 od francuskog PSG-a.

“Sutra, međutim, imamo priliku smanjiti zaostatak u prvenstvu”, napomenuo je Barcelonin trener Xavi Hernandez na konferenciji za medije. “Ovo nam je sada najvažnija utakmica u sezoni”, dodao je.

Rekao je da su njegovi igrači puni želje i vjeruju u osvajanje prvenstva.