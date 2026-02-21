Prije nekoliko dana stigao je u Hajduk, a Garcia ga već u Jadranskom derbiju ‘gura u vatru’?

Dario Marešić u utorak je i službeno postao novi igrač Hajduka, a već bi ove nedjelje mogao upisati i prve minute u bijelom dresu protiv Rijeke.
Iako je tek stigao na Poljud i odradio svega nekoliko treninga s momčadi, nije isključeno da ga trener Gonzalo Garcia odmah uvrsti u početni sastav, prenosi Dalmatinski portal.
Stoper je bio velika želja Garcije te je u Split došao iz Istre upravo uoči Jadranskog derbija s Rijekom. Brzo se prilagodio novoj sredini, pa trener ozbiljno razmatra mogućnost da ga odmah “ubaci u vatru” i predstavi domaćoj publici u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.
Hajduk i Rijeka na Poljudu igraju u nedjelju u 17.45 sati, a dvoboj je od velike važnosti za Splićane koji žele ostati u utrci s Dinamom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!