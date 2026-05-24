Prije dvije godine igrali su treću ligu, a sada su izborili Ligu prvaka

Foto: Atert Bissen

Nogometna sezona 2025./2026. nastavlja pisati zanimljive priče. Brojni klubovi su nakon dugogodišnjeg čekanja osvojili naslov u svojim ligama dok su neki pak prvi put u svojoj povijesti došli do titule.

Jedna takva priča, iz ove druge kategorije, ispričana je u Luksmeburgu. Tamo se u posljednjem kolu vodila bitka između dva kluba za naslov.

Prvoplasirani Differdange, aktualni osvajač lige, gostovao je kod Atert Bissena, kluba osnovanog 1945. godine koji je tek prvi put u povijesti izborio elitni rang luksemburškog nogometa.

Bissenu je u posljednjem kolu zbog bolje gol-razlike trebala bilo kakva pobjeda, a do nje su došli golom Louisa Marasija u 55. minuti.

Tako su s 1:0 upisali pobjedu i osvojili luksemburšku ligu prvi put u svojoj povijesti. To znači da će ovoga ljeta igrati prvo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka te će imati šansu izboriti europsku jesen u nekom od tri UEFA-ina natjecanja.

Zanimljivo je da je Bissen prije dvije godine igrao treću ligu, sada su osvojili elitni rang svoje države. Jedini takav slučaj u europskim ligama bio je onaj Ludogorecov. Klub iz Razgrada tada je iz treće lige odjurio do prve gdje je u prvoj sezoni osvojio naslov.