Prevaranti napravili lažnu stranicu i zaradili na smrti Dioga Jote

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Web stranica koja se predstavljala kao Zaklada Diogo Jota uklonjena je s interneta nakon ozbiljnih optužbi da organizacija nema nikakve veze ni s obitelji tragično preminulog nogometaša Liverpoola, ni s klubom. Do gašenja stranica je navodno prikupila gotovo 75.000 eura donacija.

Podsjetimo, nogometni svijet šokirala je prometna nesreća u srpnju u kojoj su život izgubili Diogo Jota i njegov brat, samo nekoliko dana nakon Jotina vjenčanja s dugogodišnjom partnericom Rute Cardoso.

Stranica pod domenom diogojotafoundation.org pokrenuta je tek tri dana nakon smrti igrača i do 21. kolovoza prikupila značajan iznos. No od jutros je web neaktivan i preusmjerava korisnike na hosting platformu. Iz Liverpoola su za The Telegraph potvrdili da ni klub ni obitelj Jote nisu imali saznanja o navodnoj zakladi.

Dodatne sumnje izazvao je logotip Unicefa, Allianza, portugalskih razvojnih nevladinih organizacija i Liverpoola na stranici, iako su najmanje tri od četiri organizacije potvrdile da nisu povezane s inicijativom.

Iz Allianz UK jasno su poručili: “Nemamo partnerstvo s tom inicijativom i naš logo nije smio biti korišten. Poduzimamo korake kako bi nadležne vlasti uklonile stranicu.”

Stranica je donacije prikupljala isključivo u kriptovalutama preko platforme NOWPayments, no izvršna direktorica Kate Lifshits izjavila je da kroz njih nije obrađena niti jedna transakcija. “Čim smo saznali za navodnu prijevaru, odmah smo prekinuli pružanje naših usluga projektu, a naš widget više nije bio aktivan na stranici”, rekla je Lifshits.