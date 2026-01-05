Presudio mu Old Firm: Celtic smijenio trenera

Podijeli :

xAlexxToddx via Guliver

Škotski klub Celtic je u ponedjeljak otpustio trenera Wilfrieda Nancyja, dva dana nakon poraza od Rangersa 3-1, čime se prvak izjednačio po bodovima sa svojim ljutim rivalom.

48-godišnji Francuz, koji je prošli mjesec zamijenio privremenog trenera Martina O’Neilla, ostvario je samo dvije pobjede u osam utakmica u svim natjecanjima, a pod njim još uvijek nije uspio sačuvati mrežu netaknutom. Celtic je drugi u škotskoj Premiershipu s 38 bodova u 20 utakmica, šest bodova iza vodećeg Heartsa.

Rangersi slavili u Old Firmu iako su na poluvremenu bili u zaostatku

“Nogometni klub Celtic danas objavljuje da je odlučio raskinuti ugovor s menadžerom Wilfriedom Nancyjem, s trenutnim učinkom”, rekli su u izjavi.

“Wilfriedovi pomoćnici, Kwame Ampadu, Jules Gueguen i Maxime Chalier, također će napustiti klub i sa sobom nose naše dobre želje. Klub također može potvrditi da je Paul Tisdale napustio svoju poziciju voditelja nogometnih operacija.“

Brendan Rodgers, koji je vodio Celtic do četiri naslova prvaka u dva mandata, dao je ostavku na mjesto trenera u listopadu nakon lošeg niza. Peter Lawwell također je prošli mjesec odstupio s mjesta predsjednika kluba zbog brojnih prijetnji.