Preminuo je Georg Koch, bivši vratar i miljenik navijača Dinama

Guliver image (ID: 0003036482)

Tužne vijesti dolaze iz Njemačke...

Bivši vratar Dinama Georg Koch preminuo je u 54. godini, objavio je njemački Bild.

Koch je u svibnju 2024. u razgovoru za isti medij otkrio da boluje od raka u terminalnoj fazi te da su mu liječnici prognozirali još oko šest mjeseci života. Ipak, protiv teške bolesti borio se više od godinu i pol dana.

U Dinamo je stigao u ljeto 2007. kao slobodan igrač nakon raskida ugovora s Duisburgom. Za zagrebački klub branio je na 39 utakmica i osvojio dvostruku krunu, naslov prvaka i Kup, a Maksimir je napustio na kraju sezone nakon povratka Tomislava Butine.

Iako je u Dinamu proveo samo jednu sezonu, brzo je stekao simpatije navijača zahvaljujući neobičnom stilu branjenja i osebujnim izjavama. Bio je dio momčadi koja je u listopadu 2007. ostvarila veliku pobjedu protiv Ajaxa u Amsterdamu (3:2).

Tijekom karijere branio je još za Rapid, Energie Cottbus, Kaiserslautern i Fortunu Düsseldorf.