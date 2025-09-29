Preminuo 19-godišnji španjolski vratar nakon sudara s igračem

Podijeli :

Guliver

Španjolski vratar petoligaša Colindresa Raul Ramirez preminuo je u dobi od 19 godina nakon sudara s jednim igračem tijekom utakmice, objavio je u ponedjeljak Kantabrijski nogometni savez (RFCF).

Ramirez je zadobio ozljedu glave tijekom subotnje utakmice protiv Reville.

Španjolski mediji izvještavaju da je udarac doveo do višestrukih srčanih zastoja i moždane smrti.

RFCF je najavio trodnevnu žalost i rekao da će se na svim utakmicama sljedećeg tjedna održati minuta šutnje u njegovo sjećanje.