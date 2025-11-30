Preminula jedna od najvećih legendi u povijesti West Hama

Podijeli :

xJanexStokesx PSI-14982-0014 via Guliver

Billy Bonds, rekorder West Ham Uniteda po broju nastupa i ključna figura u povijesti kluba kao igrača i menadžera, preminuo je u dobi od 79 godina, priopćila je njegova obitelj u nedjelju.

Bonds je nastupio 799 puta za West Ham tijekom 21-godišnjeg razdoblja između 1967. i 1988., predvodeći momčad iz Istočnog Londona do pobjeda u FA kupu 1975. i 1980. godine.

Kao trener je vodio momčad od 1990. do 1994., dva puta ih vodeći do promocije u najvišu englesku ligu.

“Slomljenog srca objavljujemo da smo danas izgubili našeg voljenog tatu. Bio je odan svojoj obitelji i bio je najljubaznija, najodanija, nesebična i najvoljenija osoba. Tata je svim srcem volio West Ham United i njegove divne navijače i cijenio je svaki trenutak svog vremena u klubu”, kaže se u izjavi obitelji Bonds koja je objavljena na službenim stranicama West Hama.

West Ham je najavio odavanje počasti Bondsu u nedjelju prije početka utakmice Premier lige protiv Liverpoola.