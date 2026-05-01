Premierligaški klub doveo MMA borca zbog vježbanja prekida!?

Paul Terry Sportimage via Guliver Image

Mnogi premierligaški klubovi imaju zanimljive metode treniranja, ali nijedan vjerojatno neće nadmašiti ono što je napravio klub s juga Engleske.

Riječ je o Brightonu čiji je trener Fabian Hurzeler na trening doveo MMA borca kojega ipak za The Athletic nije htio imenovati.

Njemački trener izjavio je sljedeće o takvoj metodi:

“Doveli smo ga jer smo pričali puno o prekidima, blokiranju i novim trendovima u Premier ligi. Pokušavamo se prilagoditi jer ne želim da Brighton bude poznat kao simpatičan klub.”

Brighton se još uvijek bori za mjesto u Ligi prvaka iako je to manje izgledno. Peta Aston Villa bježi im osam bodova četiri kola prije kraja. Međutim, Galebovi imaju dobru situaciju u borbi za ostala europska mjesta jer se nalaze na šestom mjestu koje donosi Europa ligu.

Brighton trenutačno ima 50 bodova, no samo tri boda prednost imaju nad 11. Evertonom pa se do kraja sezone može dogoditi nekoliko zanimljivih promjena na ljestvici Premier lige.