Zvijezda Man. City prelomila gdje nastavlja karijeru

Vezni igrač Manchester Cityja Phil Foden (26) produžio je ugovor s "Građanima" do 2030. godine, objavio je klub.

Foden je u City stigao kao devetogodišnjak, a otkako je 2017. debitirao za prvu momčad, postao je jedan od igrača s najviše trofeja u povijesti kluba.

Do sada je u dresu “Građana” osvojio 20 trofeja pri čemu šest naslova Premier lige, pet Liga kupova, tri FA kupa, tri Community Shielda, te Ligu prvaka, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo.

“Igranje za ovaj klub je sve što sam ikada želio raditi i uvijek mi je čast nositi dres,” poručio je za klupsku stranicu.

Ukupno je za City upisao 369 nastupa i postigao 110 golova.

Foden je bio oduševljen što će ponovo raditi s talijanskim trenerom Enzom Marescom, bivšim Guardiolinim pomoćnikom tijekom povijesne sezone 2023. u kojoj je osvojio tri trofeja.

“Njegova pažnja prema detaljima i stil igre temeljen na posjedu savršeno odgovaraju mojoj igri,” naglasio je Foden.

Za englesku reprezentaciju je upisao 49 nastupa i postigao četiri gola, međutim nije bio na popisu putnika za SP 2026. na kojem je “Gordi Albion” osvojio treće mjesto.