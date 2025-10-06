Zlatna lopta i dalje vodi borbu s ozljedama: ‘Nadam se da nije ništa ozbiljno’

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je da se nada da ozljeda veznjaka Rodrija, zadobivena protiv Brentforda u nedjelju, "nije preozbiljna".

Ovaj put ozlijedio je Rodri tetivu desne noge i napustio igru ​​u 22. minuti, a zamijenio ga je sunarodnjak Nico Gonzalez.

Španjolski reprezentativac (29) kasnije se vratio na klupu s zavijenom nogom kako bi pružio podršku suigračima.

“Nadam se da nije ništa ozbiljno. Ne znam težinu ozljede, ali čini se da se radi o tetivi”, rekao je Guardiola na konferenciji za novinare.

Rodrijev nastup za Španjolsku u kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije i Bugarske sada je upitan.

