Zeleno svjetlo sa vrha: United ponudio ugovor treneru

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Suvlasnik Manchester Uniteda, Jim Ratcliffe, dao je zeleno svjetlo, a Crveni vragovi ponudili su Michaelu Carricku dvogodišnji ugovor. Nije tajna da su na Old Traffordu vrlo zadovoljni igrama i rezultatima momčadi otkako je bivši veznjak stigao, pa će, po svemu sudeći, dobiti priliku nastaviti ono što je započeo.

Postoji i opcija produljenja na još jednu sezonu, do 2029. Pregovori su već počeli nakon sastanka Izvršnog odbora ovoga tjedna, kada su direktor Omar Berrada i sportski direktor Jason Wilcox predložili da 44-godišnjak dobije posao za stalno.

Još mnogo stvari treba riješiti, ali postoji mogućnost da sve bude dogovoreno do posljednje utakmice na Old Traffrodu ove sezone, kada će Manchester United dočekati Nottingham Forest. Očekuje se da će navijači upravo tada i službeno doznati tko će voditi momčad u nadolazećim sezonama.

Njegov stručni stožer trebao bi ostati na okupu. Pomoćni trener Steve Holland, kojeg smatraju vrlo važnim čovjekom u momčadi, kao i treneri Jonathan Woodgate i Jonny Evans, trebali bi dobiti nove ugovore. Craig Mawson, koji je nakon odlaska Rubena Amorima unaprijeđen u glavnog trenera vratara, također će nastaviti u toj ulozi.

Manchester United planira i dodatna pojačanja u stručnom stožeru, posebno trenera za prekide. Postoji mogućnost povratka Andreasa Georgsona, koji je bio vrlo cijenjen u klubu tijekom sezone 2024./25. Trenutačno je u Tottenhamu, gdje je prošloga ljeta ušao u stručni stožer Thomasa Franka i ondje ostao.

Carrick je u potpunosti zaslužio priliku. Momčad je preuzeo u siječnju te je u 15 utakmica ostvario deset pobjeda, tri remija i samo dva poraza. Kada bi se gledala ljestvica od njegova dolaska, klub iz crvenog dijela Manchestera bio bi vodeći. Nekadašnjem učeniku Alexa Fergusona u prilog ide i razdoblje iz 2021., kada je kao privremeni trener uspješno stabilizirao momčad.

Manchester United razmatrao je nekoliko opcija i ispitivao tržište, no na kraju se odlučio za rješenje koje će među navijačima sigurno biti vrlo popularno. Da nije bilo Svjetskog prvenstva ili da je Luis Enrique bio slobodan, možda bi netko drugi preuzeo momčad.

Trostruki europski prvak praktički je osigurao treće mjesto u Premier ligi, iza Arsenala i Manchester Cityja. Himna Lige prvaka ponovno će se čuti na kultnom stadionu nakon dvije sezone bez nastupa u tom natjecanju i vrlo loših plasmana u prvenstvu — osmog i 15. mjesta.