Zbog rata je pobjegao iz Bihaća, sutra vodi klub protiv Liverpoola: ‘Imao sam veće borbe od nogometne utakmice’

Liverpool u nedjelju gostuje kod drugoligaša Plymouth Argylea u šesnaestini finala FA kupa.

Trener domaćina je 42-godišnji Miron Muslić. Na klupi je naslijedio Wayne Rooneyja, a uoči utakmice s Liverpoolom se BBC-u otvorio o životu u izbjeglištvu u Austriji. Rođen je u Bihaću kojeg je napustio 1992. godine kao devetogodišnjak.

“Morali smo napustiti Bosnu i Bihać, naš rodni grad, doslovno preko noći, grabeći stvari koje možete zgrabiti svojim rukama. Tu je krenulo naše putovanje, odnosno naš novi život. Borili smo se cijeli život, a ova borba dio je mog puta i zato sam uvijek vrlo optimističan i vrlo pozitivan.

Bio sam u izazovnijim situacijama u svom životu od ove glavnog trenera koji se za vikend suočava s mogućim remijem ili porazom. I to je također poruka koju želim dosljedno prenositi igračima, da je život borba s lijepim iznenađenjima i da uvijek postoji nešto za što se vrijedi boriti. Ništa nije bilo lako ni meni, ni mojoj obitelji, ni mojoj sestri. Postali smo izbjeglice, i nije to lijepo, ali nikad nisam imao osjećaj da sam nešto propustio u životu”, objašnjava Muslić i dodaje: