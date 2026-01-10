Zato volimo FA Cup: Engleski šestoligaš izbacio Sosin Crystal Palace u trećem kolu

Podijeli :

xConorxMolloyx PSI-23542-0021 via Guliver Image

U najranijem subotnjem terminu FA Cupa Crystal Palace, aktualni osvajač najstarijeg natjecanja, gostovao je kod engleskog šestoligaša Macclesfielda. Londonski klub za koji igra i Borna Sosa bio je veliki favorit, ali domaćin iz National lige sjever uspio je prirediti iznenađenje te su Orlove porazili s 2:1.

Iako je Palace imao znatno veći posjed u prvom poluvremenu nisu uspjeli stvoriti neku veliku priliku. Macclesfield je zato s posjedom od samo 30% uspio doći do velike prilike u 43. minuti koju je u pogodak pretvorio Paul Dawson. Izazvalo je trans na tribinama stadiona u gradu nešto južnije od Manchestera.

Da bi stvar bila luđa, Macclesfield je u drugom dijelu povećao prednost na 2:0. U 61. minuti je Isaac Buckley pogodio za 2:0 i veliku prednost od 2:0 za engleskog šestoligaša.

Crystal Palace je nakon toga stiskao, a do pogotka za smanjenje vodstva domaćina došli su u 90. minuti kada je Yeremy Pino pogodio za 2:1. Do kraja susreta ipak branitelji naslova nisu uspjeli doći do izjednačenja i Macclesfield je šokatno došao do četvrog kola FA Cupa.

Macclesfield je inače klub koji postoji tek šest godina kao takav, ali je nastavak Macclesfield Town FC-a koji je 2020. kupio Robert Smethurst te mu je promijenio ime i započeo natjecanje u Sjeverozapadnoj ligi godinu kasnije.