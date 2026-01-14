Za Martina Baturinu zainteresiran klub iz Premier lige, odlazi li iz Coma?

Podijeli :

REUTERS/Alessandro Garofalo via Guliver

Talijanski mediji pišu da bi Como mogao napustiti već ove zime.

TuttoMercatoWeb piše da je za hrvatskog veznjaka Martina Baturinu zainteresiran Leeds United, a navodi se i kako je priča još u početnoj fazi te da zasad nije jasno razmišljaju li Englezi o posudbi ili kupnji.

Como bi za Baturinu mogao tražiti između 22 i 25 milijuna eura, a to je značajno više od 18 milijuna eura koliko je Como za njega platio Dinamu prošlog ljeta.

Trener Coma Cesc Fabregas komentirao je “da nema ničeg u ovom trenutku” oko toga.

Baturina je za Como odigrao tek 13 utakmica, a terenu je proveo 360 minuta uz učinak od dva gola i jedne asistencije.