Vuškovićev suigrač potpisao novi ugovor

Tottenham je u prvom kolu Premier lige pobijedio Burnley s 3:0, a važnu ulogu imao je Djed Spence koji je odigrao cijeli susret. Bek Spursa koji je utakmicu odigrao na krilu važna je karika pod Thomasom Frankom, a sada je stigla potvrda i koliko važna.
25-godišnji Englez je službeno potpisao novi ugovor sa sjevernolondonskim klubom. Prema informacijama njegov novi ugovor vrijedit će do 2029. godine.
Spence je u klub došao iz Middlesbrougha 2022. godine za oko 15 milijuna eura. Posljednje dvije sezone proveo je na posudbama u tri kluba – Rennesu, Leeds Unitedu i Genovi.
