Vuškovićev klub otkazao pripreme u Francuskoj zbog Trumpa i ostalih svjetskih čelnika

Brighton je u posljednji trenutak morao otkazati pripreme u Francuskoj zbog Donalda Trumpa i njegova helikoptera. Nevjerojatno, ali istinito.
Englezi su rezervirali boravak u ljetovalištu Évian-les-Bains, točnije u kompleksu „Royal Resort“, od 23. srpnja do 1. kolovoza. U engleskom prvoligašu nisu razmišljali o tome da se upravo na toj lokaciji otprilike mjesec i pol ranije održao summit čelnika skupine G7, a kamoli da će im to promijeniti planove.
Među svjetskim moćnicima prisutnima u spomenutom gradiću bio je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a lokalne vlasti odabrale su nogometne terene namijenjene Brightonu kao idealno mjesto za slijetanje njegovih velikih vojnih helikoptera.
Snažne elise i tone čelika uništile su travnatu podlogu i pretvorile je u neupotrebljivu hrpu raskopane zemlje. Teren se u sljedećih mjesec i nešto dana nije uspio oporaviti, pa je inspekcijska ekipa kluba iz Premier lige ostala zaprepaštena kada je vidjela stanje igrališta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!