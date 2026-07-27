Vuškovićev klub otkazao pripreme u Francuskoj zbog Trumpa i ostalih svjetskih čelnika

Nogomet 27. srp 202623:26 0 komentara
Eibner-Pressefoto Scott Coleman via Guliver

Brighton je u posljednji trenutak morao otkazati pripreme u Francuskoj zbog Donalda Trumpa i njegova helikoptera. Nevjerojatno, ali istinito.

Englezi  su rezervirali boravak u ljetovalištu Évian-les-Bains, točnije u kompleksu „Royal Resort“, od 23. srpnja do 1. kolovoza. U engleskom prvoligašu nisu razmišljali o tome da se upravo na toj lokaciji otprilike mjesec i pol ranije održao summit čelnika skupine G7, a kamoli da će im to promijeniti planove.

Među svjetskim moćnicima prisutnima u spomenutom gradiću bio je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a lokalne vlasti odabrale su nogometne terene namijenjene Brightonu kao idealno mjesto za slijetanje njegovih velikih vojnih helikoptera.

Snažne elise i tone čelika uništile su travnatu podlogu i pretvorile je u neupotrebljivu hrpu raskopane zemlje. Teren se u sljedećih mjesec i nešto dana nije uspio oporaviti, pa je inspekcijska ekipa kluba iz Premier lige ostala zaprepaštena kada je vidjela stanje igrališta.

Cijeli kamp odmah je otkazan, a s njim i pripremna utakmica protiv francuskog drugoligaša Annecyja. Umjesto toga, momčad koja će se ove sezone natjecati u Konferencijskoj ligi privremeno je ostala u svom trening-centru i odigrala prijateljsku utakmicu iza zatvorenih vrata.

Momčad će se u nedjelju uputiti u Austriju, koja će biti zamjenska destinacija za završetak priprema. Tamo ih očekuju utakmice protiv Strasbourga, Rome i Bologne, dok će sezonu u domaćem prvenstvu otvoriti 23. kolovoza protiv Aston Ville na svom stadionu.

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