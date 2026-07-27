Vuškovićev klub otkazao pripreme u Francuskoj zbog Trumpa i ostalih svjetskih čelnika

Podijeli :

Eibner-Pressefoto Scott Coleman via Guliver

Brighton je u posljednji trenutak morao otkazati pripreme u Francuskoj zbog Donalda Trumpa i njegova helikoptera. Nevjerojatno, ali istinito.

Englezi su rezervirali boravak u ljetovalištu Évian-les-Bains, točnije u kompleksu „Royal Resort“, od 23. srpnja do 1. kolovoza. U engleskom prvoligašu nisu razmišljali o tome da se upravo na toj lokaciji otprilike mjesec i pol ranije održao summit čelnika skupine G7, a kamoli da će im to promijeniti planove.

Među svjetskim moćnicima prisutnima u spomenutom gradiću bio je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a lokalne vlasti odabrale su nogometne terene namijenjene Brightonu kao idealno mjesto za slijetanje njegovih velikih vojnih helikoptera.

Donald Trump and other major leaders damaged French soccer fields with helicopters when attending the G7 Summit, forcing Premier League club Brighton to cancel a preseason visit 😬https://t.co/2zQftVRcqa pic.twitter.com/3rmSlDTnPk — Mirror US Sports (@MirrorUSSports) July 27, 2026

Snažne elise i tone čelika uništile su travnatu podlogu i pretvorile je u neupotrebljivu hrpu raskopane zemlje. Teren se u sljedećih mjesec i nešto dana nije uspio oporaviti, pa je inspekcijska ekipa kluba iz Premier lige ostala zaprepaštena kada je vidjela stanje igrališta.