Vušković otkrio koliko mu je bilo teško s Kaneom, te gdje bi još mogao igrati

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Paul Terry / Sportimage Via Guliver

Mladi hrvatski reprezentativac i novi stoper engleskog Brighton & Hove Albiona, dao je veliki intervju za ugledni britanski medij The Athletic.

U opširnom razgovoru nakon debija u prijateljskoj pobjedi protiv Rome (3:0), Luka Vušković se dotaknuo svojih nogometnih početaka, posebne povezanosti s Hajdukom, ali i svojih daljnjih karijernih i reprezentativnih ambicija.

Govoreći o brojnim tetovažama na lijevoj ruci, koje uglavnom posvećuje obitelji i važnim datumima u životu, Vušković je posebno istaknuo crtež splitskog stadiona Poljud na kojem je napravio svoje prve nogometne korake.

“To je prvi stadion na kojem sam igrao i moj omiljeni stadion. Trenutačno malo propada, treba mu obnova, ali je uistinu predivan.”

Hrvatski stoper stigao je ovog ljeta u Brighton u klupskom rekordnom transferu vrijednom 46 milijuna funti (oko 53.5 milijuna eura) nakon što je napustio Tottenham bez službenog nastupa. Unatoč velikom pritisku koji nosi takva odšteta, 191 centimetar visoki defenzivac ostaje čvrsto na zemlji.

“Odšteta nije toliko važna jer je to samo brojka. Moram se dokazati, moram dati sve od sebe i to ću pokušati učiniti. Ovdje je stvarno lako jer mi suigrači, stručni stožer i cijeli klub pomažu otkad sam stigao. Tko bude najbolji na utakmicama i treningu, taj će igrati. Sjajno je imati konkurenciju. Na mojoj poziciji imamo puno dobrih igrača i igrat će onaj tko je najbolji, vrlo je jednostavno.”

Projekt Brightona, kluba poznatog po razvoju mladih talenata i njihovoj daljnjoj afirmaciji na najvišoj razini, bio je ključan faktor u njegovoj odluci.

“Mislim da je ovo najbolji korak za moju karijeru. Brighton je jedan od najvećih strojeva na svijetu za stvaranje mladih igrača, što smo mogli vidjeti u posljednjih nekoliko godina, a vidjet ćemo i u budućnosti. Radi se o vrhunskom klubu, pokazali su mi sjajan projekt i odluka je bila vrlo jednostavna.”

Unatoč dolasku u najmoćniju ligu svijeta, mladi se Splićanin nije ustručavao iznenaditi engleske novinare priznanjem kako Premier liga nije bila njegov apsolutni dječački san.

“Veselim se igranju u Premier ligi, ali to mi nije bio najveći san. Naravno da je to najbolja liga na svijetu i više sam nego sretan što ću ubrzo odigrati svoju prvu utakmicu. Stvarno sam sretan i, nazovimo to tako, ponosan.”

Na pitanje što bi onda bio njegov najveći san, Vušković je uz osmijeh nagovijestio kako bi jednog dana volio zaigrati u španjolskoj La Ligi:

“Nikada o tome ne razmišljam na taj način. Možda Španjolska, jer je tamo način života najsličniji onom u Hrvatskoj.”

Luka Vušković iza sebe već ima značajno međunarodno iskustvo. Protekloga lipnja zabilježio je i nastup za A reprezentaciju Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, gdje se na terenu izravno suečelio s jednim od najboljih napadača današnjice, Harryjem Kaneom.

“Naučio sam da te svaka mala pogreška skupo košta. Kane je očito jedan od najboljih napadača na svijetu pa je bilo jako teško. Bilo je to lijepo iskustvo jer u Hrvatskoj imam sjajne suigrače, iako očito nismo bili sretni s rezultatom.”

Prije dolaska u Brighton, mladi je defenzivac stjecao iskustvo na posudbama u poljskom Radomiaku, belgijskom Westerlou te njemačkom Hamburgu, gdje je prošle sezone u Bundesligi postigao čak šest pogodaka u 28 nastupa.

“Vrijeme u Poljskoj mi je puno pomoglo kao igraču. Zatim Westerlo, pa Hamburg. Sve te posudbe bile su iznimno važne i jako sam sretan što sam prošao kroz sve to. Imam tek 19 godina, tako da postoji još toliko stvari na kojima moram raditi i puno prostora za napredak. Radit ću koliko god je moguće kako bih oslobodio sav svoj potencijal.”