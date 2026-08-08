Vušković debitirao za Brighton: Pogledajte brojke iz prvog nastupa

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Brighton & Hove Albion FC

Nogometaši Brightona otvorili su pripreme za novu sezonu uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv talijanske Rome.

Georginio Rutter doveo je engleski sastav u vodstvo u 29. minuti, dok je dvostruki strijelac Yasin Ayari (40′, 49′) potvrdio slavlje Engleza.

Njemački kroničar govorio o Vuškoviću: Ima samo jednu manu Luka Vušković novi je igrač Brightona!

Susret je obilježio i debi hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića, koji je započeo u udarnom sastavu te odigrao prvih 45 minuta.

19-godišnji hrvatski stoper je prema ocjenama Sofascorea dobio 6.6. Tijekom prvog poluvremena upisao je tri otklonjene opasnosti, dva presijecanja, po jedan blokiran udarac i osvojen posjed te je bio uspješan u jedinom zračnom dvoboju. Također je opasno zaprijetio glavom nakon kornera, no imao je i tri napravljena prekršaja te tri izgubljena dvoboja na tlu.

Podsjetimo, Vušković je ovog ljeta ostvario velik transfer u Brighton iz Tottenhama vrijedan 53 milijuna eura (uz pet milijuna eura potencijalnih bonusa i 20 % od iduće prodaje), nakon što je odradio impresivnu sezonu na posudbi u HSV-u.

U njemačkom je klubu proglašen najboljim debitantom sezone Bundeslige te se našao u službenoj momčadi godine, što mu je ujedno osiguralo i petogodišnji ugovor s engleskim klubom.