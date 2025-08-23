Vušković blizu potpisa s HSV-om

Podijeli :

Paul Terry Sportimage by Guliver

Luka Vušković sve je bliže prelasku u njemačkog velikana HSV.

Kako javlja talijanski novinar Fabrizio Romano Luka Vušković je blizu prelaska u HSV. Već ranije se pričalo kako Tottenham ne računa na mladog hrvatskog stopera za ovu sezonu. Od početka se kao glavni favorit pokazao HSV.

Njemački klub krajem prošle sezone je izborio promociju u Bundesligu te se sada moraju pojačati kako bi mogli osigurati ostanak u vrhu njemačkog nogometa. U HSV-u igra i Vuškovićev brat Marko koji je još uvijek suspendiran zbog dopinga.

Vušković još nije nastupio u službenoj utakmici za Tottenham, a razlog u posljednjih godinu i pol dana je to što je bio maloljetan pa ga nisu mogli registrirati, a sada Thomas Frank ne računa na njega.