Vratar Uniteda dobio kritike: ‘Trebao bi ići igrati šah ako misli da je bio pod prekršajem’

Vratar engleskog premierligaša Manchester Uniteda Turčin Altay Bayindir (27) našao se na udaru kritika nakon što je njegova greška odlučila derbi protiv Arsenala na otvaranju nove sezone Premier lige.

Arsenal je slavio na Old Traffordu sa 1:0 golom Riccarda Calafiorija u 13. minuti.

VIDEO / Je li ovo prekršaj? Arsenal kontroverznim golom poveo protiv Man. Uniteda

Declan Rice je ubacio iz kornera, Bayindir je loše reagirao što je iskoristio talijanski branič pogodivši glavom za 1:0.

Turski vratar, koji je Unitedov član od 2023. kada je stigao iz Fenerbahčea, dobio je priliku na vratima umjesto Andrea Onane. Do sada je upisao samo 12 nastupa za “Crvene vragove”.

“Vratar mora biti jači, lopta je jednostavno prošla kroz Bayindirovu ruku,” komentirao je za Sky Sports Unitedova legenda Gary Neville.

Još kritičniji je bio Roy Keane.

“To je dio vratareva posla. Radi se o zaustavljanju udaraca, ali radi se i o preuzimanju kontrole nad svojim kaznenim prostorom,” kazao je Irac.

Kada ga je voditelj pitao je li u pitanju bio prekršaj, Keane je sarkastično uzvratio: “Trebao bi ići igrati šah.”

Ljuti su i navijači Uniteda koji su poručili vodstvu kluba da krenu u “lov” na Talijana Gianluigija Donnarummu koji je otpisan u PSG-u prije nego što ga ugrabi gradski suparnik City.