Vlasnik Southamptona o špijunaži: ‘Izgubili smo priliku zaraditi 200 milijuna, a njemu sam rekao da mi je skoro slomio srce’

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Menadžer Southamptona Tonda Eckert optužen je da je dopustio špijuniranje rivala iz Championshipa, zbog čega je klub izbačen iz doigravanja (play-offa) i borbe za Premier ligu.

Tonda Eckert radio je sjajan posao u Southamptonu. Uprava mu je najprije dala priliku kao privremenom rješenju, da bi u prosincu svojim radom uvjerio vlasnike kako zaslužuje trajni ugovor. Momčad kojoj se predviđala borba za ostanak odveo je do četvrtog mjesta. Međutim, iako su Sveci na terenu osigurali plasman u finale doigravanja, izbačeni su zbog špijunaže.

Eckert je svog pomoćnika slao da snima treninge barem triju protivničkih momčadi iz Championshipa. Uz izbacivanje, Southamptonu su oduzeti bodovi za sezonu 2026./27.

POVEZANO VIDEO / Ludnica na Wembleyju: Pogledajte kako je Jakirovićev Hull izborio Premier ligu

Vlasnik Southamptona, srpski poduzetnik Dragan Šolak, oglasio se o sudbini mladog njemačkog menadžera, poručivši kako ima njegovu potpunu podršku.

“Zaslužuje drugu priliku i ja ću mu je dati. Tražit ću savjet momčadi, igrača i navijača, ali na kraju ja odlučujem i on će ostati”, poručio je Šolak.

“Vjerujem da nije znao koja pravila krši. U Italiji i Njemačkoj, gdje je prije radio, to je praktički uobičajena stvar i nitko na to ne obraća pažnju. Rekao sam mu da mi je zamalo slomio srce i da će me ubiti ako to ponovi. Također sam mu rekao da mora poznavati sva pravila Championshipa jer u suprotnom ne može raditi za mene. Zaista se nadam da će naučiti iz ovog iskustva”, izjavio je Šolak.

Eckertov pomoćnik špijunirao je treninge Oxforda, Ipswicha te na kraju Middlesbrougha u doigravanju. Postoji mogućnost da zbog toga bude suspendiran, a o tome ovisi i Šolakova konačna odluka.

“Mogu ga podržati čak i ako bude suspendiran, ali ne može voditi utakmice pod suspenzijom. Koji god krimen počiniš, može ti se suditi samo jednom. Kazna koju je klub dobio je rigorozna i nije u skladu s prekršajem koji smo napravili. Izgubili smo priliku zaraditi 200 milijuna funti. Ako se kazna udvostruči i ako dobijemo suspenziju, vjerojatno ćemo se žaliti. Eckert će imati podršku tijekom procesa, ali ne mogu ga staviti da vodi momčad ako ima zabranu”, rekao je Šolak.

Još je jednom ponovio da je Tonda iznimno talentiran menadžer koji je momčad s 21. mjesta Championshipa doveo do samog vrha.

“Siguran sam da će, ako bude kažnjen, dobiti trostruko veću plaću u Njemačkoj ili Italiji.”