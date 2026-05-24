Vlasnik Hulla poslao igrače u Vegas, Jakirović odbio: ‘Nije to za mene’

Nakon devet godina izbivanja, Hull City izborio je povratak u Premier ligu, i to na iznimno dramatičan način. Velike zasluge za uspjeh pripadaju hrvatskom treneru Sergeju Jakiroviću, koji je momčad doveo do pobjede u finalu doigravanja na Wembleyu.

Nakon posljednjeg zvižduka posebno emotivan bio je vlasnik Hulla Acun Ilıcalı, koji je još prije početka doigravanja obećao igračima privatnim avionom organizirati putovanje u Las Vegas ako osiguraju promociju. Poslije velike pobjede potvrdio je da obećanje ostaje na snazi.

Istaknuo je koliko je sretan:

Istaknuo je koliko je sretan: “Ovo je bez sumnje najbolji dan u mom životu. Postigao sam puno u karijeri, krenuvši od nule u svom poslu. Ali nogomet, to je nešto ludo. Čovjek može uživati u svakom trenutku, u svakoj profesiji, ali užitak koji donosi nogomet, kad lopta uđe u mrežu, kad pobijedite, to je psihološki nešto sasvim drugo. Toliko smo dugo čekali taj posljednji zvižduk.”

Sreća je bila pomiješana sa stresom: “Posljednjih pet minuta nisam se mogao pomaknuti, mislim da ne bih preživio da smo primili gol u zadnjoj sekundi. Mi smo prekrasna momčad. Nisam najbogatiji vlasnik, ali sam najluđi. Igrači su heroji, a sve što oni žele jest da osjete ljubav i brigu.”

“Već smo im osigurali najveći bonus u ligi, ali je li to meni dovoljno? Nije! Želim vas poslati privatnim zrakoplovom u Las Vegas da se zabavite. Neka uživaju u životu, zaslužili su nakon ovako teške sezone”, rekao je Ilicali.

Jakirović, ipak, neće ići s ekipom na putovanje: “To je putovanje za igrače. Ja ću biti s obitelji u Hrvatskoj. Imamo predivnu obalu. Oni će ići u Vegas. Znate, što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu. Nije to za mene.”

Ilicali je inače jedna od najpoznatijih medijskih osoba u Turskoj. Osnivač je i potpredsjednik kompanije Acun Medya te vlasnik televizijskih kanala TV8 i TV8.5. Proslavio se produkcijom popularnih reality emisija, a posljednjih godina značajno se uključio i u nogometni svijet.

Hull City tako se nakon teške i duge sezone ponovno vraća među najbolje engleske klubove. Jakirović je postao ključni čovjek velikog povratka, dok će igrači prije početka novih priprema proslaviti uspjeh putovanjem u Las Vegas, nagradom za sezonu koja će navijačima ostati u posebnom sjećanju.