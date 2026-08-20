Vlasnik Hulla o Jakiroviću: ‘To je kao i u braku, ostajete li zajedno do smrti? Ne’

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xIanxLyallx/PSI via Guliver

Turski milijunaš i vlasnik Hull Cityja Acun Ilicali poručio je da Sergej Jakirović ima njegovo puno povjerenje i da ga neće ocjenjivati samo prema plasmanu kluba u Premier ligi.

U razgovoru za Mail Online, Ilicali je potvrdio da Jakirovića vidi na klupi i za godinu dana.

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“Da, da, da. Neke se stvari u životu dogode neočekivano, kao i u braku. Ostajete li uvijek zajedno do smrti? Ne. Ali ako dođe do neuspjeha, to neće biti Sergejeva krivnja”, izjavio je Ilicali, koji je inače četiri puta bio u braku.

“Možda će igrači biti mladi, neiskusni ili novi u Premier ligi. Naravno da ću ga podržati ako bude gubio utakmice. Neću mu suditi prema mjestu na ljestvici. Pitat ćemo se što još možemo učiniti da on bude uspješan.”

“Povijest kluba za idućih pet godina odredit će se u sljedeća dva mjeseca. Ono što pokušavamo postići je složeno. Ako ne uspijete, ispadate iz lige. Ako niste oprezni, ostat ćete s igračima koje poslije ne možete prodati. U najgorem slučaju, takva situacija može biti katastrofalna za klub”, objasnio je vlasnik Hulla pa dodao:

“Volim biti ‘underdog’ (autsajder, op.a.), ta riječ ne postoji u turskom jeziku. Ostanak u ligi ove godine bio bi jednako velik uspjeh kao i sam ulazak u nju. Ako opstanemo, ljudi će možda reći: ‘Hull se može boriti za prvih deset’. Tada možemo dovesti i velike zvijezde. Spremni smo na svaki scenarij. Život može donijeti bilo što. Naš je zadatak donositi ispravne odluke i maksimalno smanjiti rizik za budućnost kluba.”