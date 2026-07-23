Vlasnik Hull Cityja: ‘Transfer Hrvata je na 80 posto’

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xPaulxChestertonx via Guliver

Alcun Ilicali, vlasnik novog premierligaša Hull Cityja, na društvenoj mreži X oglasio se povodom glasina o transferima oko njegovog kluba

“Draga obitelji Hull Cityja, posljednjih dana na mnogim mjestima čitamo desetke lažnih glasina o transferima. Smeta nam što se šire tvrdnje da su nas igrači odbili te što se ime našeg kluba koristi kako bi se privukla pozornost. Već dva mjeseca intenzivno radimo na slaganju momčadi i vjerujem da ćemo izgraditi ekipu na koju ćemo svi biti ponosni.

Kako bismo spriječili daljnje špekulacije i pružili vam više informacija, donosim vam najnovije stanje oko naših transfernih aktivnosti, uz nekoliko naznaka. :)”, napisao je Ilicali.

Što se tiče Hrvata, velika je vjerojatnost da se tu radi o Marcu Pašaliću koji bi iz redove Orlanda trebao preseliti kod bivšeg trenera Sergeja Jakirovića.