Vlasnik Arsenala: Kad je on oborio rekord, moj pas se popiškio na pod

xDanielxHamburyx FIL-23470-0340 via Guliver Image

Arsenal je nakon 22 godine čekanja osvojio Premier ligu, a jedan od najzaslužnijih je Josh Kroenke, sin vlasnika Arsenala Stana Kroenkea, koji posljednjih godina blisko surađuje s Mikelom Artetom.

Njih dvojica su, zajedno s raznim direktorima, promijenili sliku Arsenala, pa je zato Kroenke nakon osvajanja Premier lige dao veliki intervju stranim medijima.

Dotaknuo se nekoliko bitnih trenutaka, a posebno se istaknuo susret s Evertonom gdje je ispričao šaljivu priču.

U tom susretu je Max Dowman na samom kraju susreta postao najmlađi strijelac Premier lige u povijesti, a upravo je taj trenutak proizveo duhovitu situaciju u Kroenkeovom domu:

“Baš tad smo posvojili psa i kad je Max Dowman krenuo u svoj trk prema golu, prestrašio sam psa tako što sam skakao i vikao prema televiziji. Pas se nakon toga popiškio po podu kraj mene.”

Dotaknuo se i dramatičnog okršaja s West Hamom kada je u posljednjim minutama Čekićarima nakon VAR pregleda poništen gol zbog prekršaja na Davidu Rayi.

“Bio sam na koljenima u svom dnevnom boravku. Samo sam govorio ‘mislim da mu je držao ruku’. To je bio trenutak u kojem je svaki navijač Arsenala držao dah.”

Također je ispričao kako je nakon pobjede nad Burnleyem prvo nazvao svog oca Stana, a nakon toga Mikela Artetu, za kojega nije očekivao da će mu se javiti odmah.

Arsenal u subotu igra finale Lige prvaka drugi put u svojoj povijesti, a prvi put nakon 2006. godine. Tada su Topnici u finalu izgubili od Barcelone s 2:1.