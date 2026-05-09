Viralni navijač Uniteda ponovno se neće ošišati: Manchester propustio upisati četvrtu pobjedu u nizu

xRichardxLee SportsxPressxPhotox Sportspressphoto_SPR143082 via Guliver Image

U 36. kolu engleske Premier lige Manchester United gostovao je kod Sunderlanda u potrazi za četvrtom pobjedom u nizu, no do nje nisu došli jer je susret završio 0:0.

Manchester United je u prošlom kolu protiv Liverpoola osigurao plasman u Ligu prvaka nakon dvije sezone pauze pa im ovaj susret sa Sunderlandom nije bio od iznimne važnosti. To se osjetilo na terenu jer su Crne mačke imale više prilika od Crvenih vragova. Vratar Manchestera Senne Lammens morao je upisati četiri obrane dok domaći golman nijednom nije morao reagirati.

Tako je susret na kraju završio 0:0 te je United ostao na trećem mjestu, a Sunderland na 12. mjestu, tri boda udaljen od osmog Brentforda.

Ovaj ishod zanimljiv je za jednog navijača Manchester Uniteda. Naime, Frank Ilett, poznat kao influencer pod nazivom The United Strand, je petog listopada 2024. godine objavio da se neće ošišati dok Manchester United ne ostvari pet pobjeda u nizu u službenim natjecanjima. Od tog dana prošlo je već 581 dana.

