VIDEO / Zvijezda Hulla za SK: ‘Jakirović je ključ našeg uspjeha’

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Ryan Giles bio je jedan od ključnih igrača u pohodu na Premier Ligu, a i ove sezone biti će oslonac momčadi Sergeja Jakirovića. Bivši engleski U-21 reprezentativac već ima iskustvo igranja najbolje lige na svijetu s obzirom da je nastupao za Luton Town u sezoni 2023/24, a bio je član Wolverhamptona 2019. godine kada su došli do povijesnog uspjeha s Nunom Espiritom Santom i osvojili sedmo mjesto u elitnom rangu engleskog nogometa. Giles je pričao o fenomenalnom putovanju Hulla prošle sezone, finalnoj utakmici na Wembleyu, odnosu sa Sergejom Jakirovićem i njegovim stožerom, te o engleskoj reprezentaciji kao i sjajnim trenerima sa kojima je surađivao. ‎

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