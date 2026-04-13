VIDEO / Vratio se na teren nakon dva i pol mjeseca, a sada je zbog povlačenja suparničkog ‘repića’ zaradio crveni karton

Podijeli :

Manchester United je u ponedjeljak navečer ugostio Leeds United u sklopu 32. kola Premier lige, a nakon prvih 45 minuta situacija nije bila dobra za Crvene vragove jer su gubili s 2:0. Kad su mislili da ne može lošije, u 56. minuti se ukazao Lisandro Martinez koji je zbog povlačenja kose Dominica Calver-Lewina zaradio izravni crveni karton. Paul Tierney mu je isključujući karton pokazao nakon VAR provjere, a s tom odlukom se nije slagao argentinski branič. Martinezu je ovo bila prva utakmica nakon 10. veljače kada je zaigrao u gostujućem remiju protiv West Hama. Od tog trenutka mučio se s ozljedom, a sada će propustiti tri utakmice zbog izravnog crvenog kartona koji je došao zbog "nasilničkog ponašanja".

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.