VIDEO / Van Dijk ‘nagradio’ Bournemouth, Liverpool gubi 2:0!

Nogometaši Bournemoutha poveli su protiv Liverpoola u 23. kolu Premier lige. Jednu dugačku loptu u kaznenom prostoru nije uspio najbolje izbiti Virgil van Dijk, lopta je došla do Scotta koji je to proslijedio Evanilsonu za slavlje navijača na Vitality stadionu.

Koju minutu kasnije, Bournemouth je podigao vodstvo na 2:0 preko Jimeneza!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.