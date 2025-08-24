VIDEO / United ispustio pobjedu protiv Fulhama

Podijeli :

Nedjeljni dan Premier lige su na Craven Cottageu zaključili Fulham i Manchester United. Obje ekipe su u prvom kolu ostale bez pobjede, Fulham je remizirao s Brihgtonom, a United je poražen na Old Traffordu protiv Arsenala. I u drugom kolu su obje ekipe propustile upisati pobjedu, a za tim više mogu žaliti Crveni vragovi koji su poveli autogolom Rodriga Muniza. Kasnije su igrači Fulhama preko Emilea Smitha Rowea uspjeli poravnati i tako osvojiti drugi bod u novoj sezoni Premier lige.

United je imao priliku povesti u 38. minuti, kada je Bruno Fernandes imao penal. No, Fernandes je pucao visoko preko gola, a svemu je prethodila situacija u kojoj ga je glavni sudac Chris Kavanagh omeo prilikom postavljanja lopte. Gosti su ipak poveli u 58. minuti autogolom Rodriga Muniza, a Fulhamu je bod dobio u 73. minuti preko Emilea Smitha Rowea.

Fulham je na 13. mjestu Premier lige s dva boda, dok je United na 16. mjestu s jednim bodom.

Everton je u nedjelju, 133 godine od otvaranja svog starog stadiona Goodison Parka, započeo novu eru na blistavom, novom stadionu Hill Dickinson vatrometom i visokim plavim oblakom dima, slavljem protiv Brightona 2-0.

Iako su se navijači emotivno oprostili od stadiona Goodison, koji je od milja poznat kao “Velika stara dama” na kraju prošle sezone, raspoloženje uoči utakmice Premier lige protiv Brighton & Hove Albiona na novom stadionu s 52.888 mjesta bilo je vedro.

“Nije bilo suhog oka u cijeloj zgradi, mislim da je to bio zaista nezaboravan događaj”, rekao je Michael Armand, čiji otac Phil već 30 godina ima sezonske ulaznice za Everton. „Ali stvarno sam uzbuđen zbog novog početka.Još uvijek mi nedostaje staro mjesto, ali atmosfera bi trebala biti sjajna, svi su spremni za to“, dodao je Phil.Navijači su se smiješili za selfije ispred stadiona i zavirivali među 36 000 personaliziranih granitnih kamenja koja popločavaju „Everton Way“.

Prvi gol postigao je Ilman Ndiaye (23), a pobjedu zapečatio James Garner (52). Jack Grealish je asistirao kod oba gola. Brighton je propustio svoju najbolju priliku na utakmici u 77. minuti, kada je Danny Welbeck promašio penal. Everton je osmi s tri boda, dok je Brighton 17. s jednim bodom.

U drugom nedjeljnom dvoboju Crystal Palace i Nottingham Forest su odigrali 1-1. Ismaila Sarr je u 37. doveo domaćine u vodstvo, a za Nottingham Forest je poravnao Callum Hudson-Odoi (57).