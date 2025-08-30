VIDEO / United do prve pobjede u PL ove sezone u 97. iz penala, kiksao Tottenham!

Podijeli :

U terminu od 16 sati odigrane su četiri utakmice trećeg kola Premier lige.

Manchester United je uspio doći do prve pobjede ove sezone u Premier lige. Slavili su 3:2 protiv Burnelyja. Poveo je United autogolom Cullena, a gosti iz Burnleyja stigli su do izjednačenja u 55. minuti preko Fostera. Dvije minute kasnije United je opet stigao do vodstva preko Mbeuma.

A onda opet izjednačenje za Burnley u 66. minuti kada je zabio Anthony. No, United je uspio doći do prve pobjede u Premier ligi ove sezone kada je iz penala u 97. minuti Bruno Fernandes zabio za konačnih 3:2.

Poraz je upisao Tottenham. Spursi su domaćem stadionu kiksali protiv Bournemoutha i izgubili minimalnim rezultatom (1:0), a strijelac jedinog gola je bio Evanilson na samom početku susreta.

Everton je uspio slaviti na Molineuxu protiv Wolverhamptona u zanimljivoj utakmici. Slavili su 3:2, a još jednu dobru partiju je pružio Grealish.

Sunderland je protiv Brentforda slavio 2:1.