VIDEO / U drugom kolu Premier lige pala 23 gola, pogledajte ih sve

Utakmicom Newcastle United protiv Liverpoola u ponedjeljak zatvara se drugo kolo Premier lige. U prethodnih devet utakmica postignuto je 23 gola. I sve ih možete pogledati na jednom mjestu!

West Ham – Chelsea 1:5

Manchester City – Tottenham 0:2

Brentford – Aston Villa 1:0

Bournemouth – Wolverhampton 1:0

Burnley – Sunderland 2:0

Arsenal – Leeds 5:0

Everton – Brighton 2:0

Crystal Palace – Nottingham Forest 1:1

Fulham – Manchester United 1:1

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.