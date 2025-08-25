VIDEO / U drugom kolu Premier lige pala 23 gola, pogledajte ih sve

Utakmicom Newcastle United protiv Liverpoola u ponedjeljak zatvara se drugo kolo Premier lige. U prethodnih devet utakmica postignuto je 23 gola. I sve ih možete pogledati na jednom mjestu!
West Ham – Chelsea 1:5
Manchester City – Tottenham 0:2
Brentford – Aston Villa 1:0
Bournemouth – Wolverhampton 1:0
Burnley – Sunderland 2:0
Arsenal – Leeds 5:0
Everton – Brighton 2:0
Crystal Palace – Nottingham Forest 1:1
Fulham – Manchester United 1:1
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
