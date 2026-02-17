VIDEO / Tudorov prvi intervju kao trenera Spursa: ‘Svjestan sam da nije lako’

Podijeli :

Tottenham Hotspur/Screenshot

Hrvatski trener Igor Tudor dao je prvi intervju kao trener Tottenham Hotspura.

Najavio je kako u nedjeljnom derbiju sjevernog Londona želi da njegova momčad napadne Arsenal “na način koji će se svidjeti navijačima”. Tudor je naglasio važnost predstojeće utakmice i iznio očekivanja od momčadi.

“Velik je tjedan pred nama. Ovaj derbi je fantastična utakmica. Želimo je odigrati na način koji će se svidjeti našim navijačima, dati sve od sebe, hrabro i na pravi način, ali istovremeno pametno i inteligentno kako bismo ostvarili cilj, a to je pobjeda”, izjavio je Tudor.

Istaknuo je kako mu je primarni cilj napadačka igra i postizanje golova.

“Volim pozitivan pristup i napadački nogomet. To mi je prvi cilj. Volim zabijati golove, ali jednako tako je nužno organizirati obranu”, rekao je Tudor.

Ne razmišlja o remiju.

“Što se tiče pobjede ili remija, iskreno, nikad nisam vidio trenera koji kaže da igra na neriješeno. To je nemoguće. Napadački nogomet da, ali pametan. U tome je ključ.”

Tudor je preuzeo Tottenham dok se nalazi na 16. mjestu Premier lige nakon osam utakmica bez pobjede, a ekipa je desetkovana ozljedama.

“Velika mi je čast biti ovdje”, rekao je Tudor pa dodao:

“Prvi prioritet je pružiti momčadi sve što joj je u ovom trenutku potrebno. Vjerujem da joj prije svega trebaju samopouzdanje i hrabrost. Dolazim svjestan da situacija nije laka. Nema vremena za izgovore. Svatko od nas, svaki igrač, mora dati nešto više, nešto dodatno, jer navijači Tottenhama ne mogu prihvatiti ovakvo stanje”, zaključio je Tudor.