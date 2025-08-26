VIDEO / Tragičar Newcastlea se oglasio: ‘Iskreno se ispričavam, namjere su mi bile čiste’

Podijeli :

U ponedjeljak navečer Newcastle i Liverpool odigrali su, bez ikakve sumnje, najuzbudljiviju utakmicu drugog kola Premier lige, a završila je slavljem Redsa na St. James's Parku 2:3.

Na kraju poluvremena, pri vodstvu gostiju, 24-godišnji napadač Anthony Gordon grubo je startao na kapetana Liverpoola Virgila van Dijka, što možete pogledati u videu na samom vrhu teksta.

Nizozemac nije zadobio težu ozljedu, iako napad u početku nije djelovao nimalo naivno, a Gordon je nakon VAR provjere dobio izravni crveni karton.

Unatoč činjenici da je domaća momčad u drugom poluvremenu igrala s jednim igračem manje, uspjela je smanjiti zaostatak s 0:2 na 2:2, iako je na kraju 16-godišnji Rio Ngumoha golom u 100. minuti donio Liverpoolu pobjedu.

“Iskreno se ispričavam suigračima i navijačima. Moje su namjere bile čiste. Samo sam pokušao stvoriti energiju u igri, a startao sam u lošem trenutku“, objasnio je Gordon nakon utakmice.

Iako su se tragovi krampona vidjeli na Van Dijkovom listu, srećom 34-godišnji stoper ostao je neozlijeđen.

“Nikada ne bih namjerno tako uklizao nekome. Razgovarali smo nakon toga i on to zna“, potvrdio je bivši krilni igrač Evertona, najvećeg Liverpoolovog rivala, da između njega i Van Dijka nema zle krvi.

Newcastle ima samo bod nakon drugog kola jer su na startu odigrali utakmicu bez golova u gostima kod Aston Ville. Sljedeće subote gostuje kod Leedsa.

Liverpool nije „prosuo“ niti jedan bod u obrani naslova. U prvoj utakmici kod kuće je pobijedio Bournemouth 4:2, a u nedjelju, također na Anfieldu, u trećem derbiju kola čeka Arsenal.

Evo svih pet golova iz ove uzbudljive utakmice: