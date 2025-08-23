VIDEO / Tottenham šokirao City u prvom poluvremenu

Podijeli :

Prva subotnja utakmica Premier ujedno je i derbi. Na Etihadu se trenutačno igra susret Manchester Cityja i Tottenhama, a iako su Građani bili nešto bolji na početku, do vodstva su došli gosti. Jedna lošija zamka zaleđa nije upalila Cityju te je Richarlison ostao sam na desnoj strani. Brazilac je preciznom loptom uposlio Brennana Johnsona koji je tako šokirao City u 35. minuti. Za Građane nije dobra vijest bila ni ozljeda Rayana Ait-Nourija u 23. minuti. Njega je zamijenio Nathan Ake preko čije je strane pao gol.