VIDEO / Tottenham na teškom gostovanju došao do pobjede i pobjegao iz zone ispadanja

Podijeli :

U 35. kolu engleske Premier lige Tottenham je gostovao kod Aston Ville koja je u četvrtak izgubila prvu utakmicu polufinala Europske lige. To je očito ostavilo traga na njima pa su Spursi uspjeli doći do ključne pobjede od 2:1.

U 12. minuti Tottenham je već poveo, a zabio je njihovo zimsko pojačanje Connor Gallagher. Samo 13 minuta kasnije Spursi su povećali prednost preko Brazilca Richarlisona.

Bilo je to važno vodstvo za Tottenham koji bi pobjedom preskočio West Ham na 17. poziciji što bi značilo i spas u Premier ligi. Do kraja susreta obje ekipe su imale periode s prilikama, a na kraju je do pogotka došla Aston Villa u 96. minuti preko Emiliana Buendije.

Ovim slavljem Spursi su došli do svog 37. boda sezone te su skočili na 17. mjesto ljestvice. Iskoristili su tako poraz West Hama od Brentforda.

U sljedećem kolu obje ekipe imaju težak zadatak, no Spursi bi trebali imati nešto lakši posao. Na domaćem terenu dočekuju Leeds koji je u dobroj formi dok će West Ham gostovati kod vodećeg Arsenala koji vodi žestoku bitku za naslov s Manchester Cityjem.

Što se tiče Aston Ville, oni se nalaze na petom mjestu koje vodi u Ligu prvaka, ali njihov glavni fokus je na uzvratnoj utakmici polufinala Europske lige s Nottingham Forestom. Villansi imaju privilegiju jednog dana odmora više jer Forest tek u ponedjeljak gostuje kod Chelseaja na Stamford Bridgeu.