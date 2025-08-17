VIDEO / Sudac poništio Crystal Palaceu pogodak zbog bizarnog pravila

Podijeli :

Nedjeljni dan Premier lige otvorili su Chelsea i Crytsal Palace na Stamford Bridgeu, a prvi koji su zatresli mrežu protivnika bili su gosti. Eberechi Eze izveo je slobodan udarac sa 17 metara od gola te je silovitim udarcem matirao Roberta Sancheza. Međutim, VAR soba pozvala je Darrena Englanda koji je poništio gol zato što je Marc Guehi prilikom izvođenja bio bliži od jednog metra Chelseajevom "živom zidu". Tako je rezultat nakon 15 minuta i dalje bio 0:0.